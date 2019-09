Atalanta-Shakhtar, Castro: «Attenta Dea, chi perde va in grossa difficoltà»

Luìs Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Atalanta

Dopo lo 0-3 interno contro il Manchester City, lo Shakhtar Donetsk ha voglia di rialzarsi e il suo tecnico Luis Castro lo fa capire in conferenza stampa. L’allenatore del club ucraino ha avvertito l’Atalanta, prossima avversaria in Champions League. Le sue parole.

ATALANTA – «L’Atalanta è molto forte ed è in forma, lo confermano le vittorie su Roma e Sassuolo. L’ho studiata in questo periodo: quando segna, non si copre ma continua ad attaccare. Gioca sempre in profondità, basandosi sul possesso-palla e la forza di Gomez, Ilicic e Zapata: non sarà facile essere concentrati e sul pezzo per 90’, ma la vittoria è troppo importante per entrambe: domani sarà una battaglia».

CHAMPIONS – «La Champions League è il torneo più affascinante, noi ci stiamo preparando al meglio. In una competizione corta come questa, tutte le partite hanno un peso particolare. L’obiettivo è chiaro: vogliamo vincere, una sconfitta metterebbe in difficoltà una delle due squadre»