Atalanta-Shakhtar, Gasperini sorride: Gomez si allena con il gruppo

A poche ore dal fischio d’inizio di Atalanta Shakhtar, Gasperini può sorridere: el Papu Gomez si allena con il resto del gruppo

Gian Piero Gasperini può sorridere. Dopo l’allarme lanciato ieri in conferenza stampa sulle condizioni di Gomez, la rifinitura di questa mattina ha dato buone notizie al tecnico piemontese.

Gli orobici si sono allenati sui campi del Centro Sportivo di Zingonia per preparare al meglio il secondo impegno di Champions League. Gomez è sceso in campo con i compagni, sicuramente il Papu verrà portato in panchina, ma se sarà nelle condizioni di giocare Gasperini lo manderà in campo sin dal primo minuto.