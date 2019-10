Atalanta Shaktar: l’aggressività di Toloi su Taison

Non basta una grande partita di Toloi e Masiello all’Atalanta. I due difensori hanno effettuato intense marcature a uomo

Il rimpianto della sconfitta dell’Atalanta contro lo Shaktar è che per larghe fasi del match la Dea ha messo in seria difficoltà la fase di impostazione avversaria. Le intense marcature a uomo di Gasperini hanno funzionato. In particolare, i due terzi di difesa (Toloi e Masiello) hanno compiuto un lavorone.

Hanno effettuato aggressive uscite nella trequarti avversaria per occuparsi rispettivamente di Taison e Marlos. Un esempio nella slide sopra, con Toloi nella metà campo avversaria.