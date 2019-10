Atalanta Shaktar: non basta l’intensità di De Roon

De Roon e l’Atalanta hanno giocato una gara intensissima contro lo Shaktar. Non è però bastata

Bruciante sconfitta per l’Atalanta che compromette il cammino in Champions. E dire che il piano gara di Gasperini stava funzionando, con l’intensità e le marcature a uomo della Dea che hanno messo spesso in grossa crisi la fase di costruzione dello Shaktar.

In particolare, De Ronn ha fatto molto bene, con uscite aggressive nella metà campo avversaria. Seguiva a uomo il mediano avversario ed ha diverse volte portato al recupero della palla in zone pericolose (4 intercetti per lui, record del match). Un esempio nella slide sopra, genera una grande chance per i compagni di squadra.