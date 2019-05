Atalanta, spunta Di Francesco per il dopo Gasperini

C’è anche Eusebio Di Francesco per il dopo Gasperini all’Atalanta. Il tecnico della Dea potrebbe andare alla Roma

Eusebio Di Francesco all’Atalanta per sostituire Gasperini? L’attuale allenatore della Dea è corteggiato dalla Roma ed è il nome forte per la panchina romanista, per il dopo Claudio Ranieri.

La Roma pensa proprio al Gasp mentre, secondo Repubblica, la Dea vorrebbe Eusebio Di Francesco, un allenatore con una discreta esperienza europea (ha già allenato la Roma in Champions e il Sassuolo in Europa League). Nuova idea per l’Atalanta: c’è EDF per la panchina.