ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Scatterà la squalifica per il difensore dell’Atalanta Djimsiti, che non ci sarà per la partita contro la Sampdoria

Gasperini dovrà fare a meno del difensore Djimsiti per la prossima sfida di campionato. Il centrale diffidato è stato ammonito, e verrà squalificato dal giudice sportivo.

La Dea non avrà Djimsiti per la sfida contro la Sampdoria in programma lunedì 28 febbraio alle ore 20.45.