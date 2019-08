Atalanta, svincolato di lusso cercasi: il profilo che serve a Gasperini

L’Atalanta continua la ricerca di un esterno di centrocampo. Tra i nomi in lista, alcuni sono molto difficili: ecco allora l’ultima idea

L’obiettivo numero uno dell’Atalanta è quello di riempire le caselle che mancano per quanto riguarda il mercato. Si cerca un esterno di centrocampo in grado di sostituire l’infortunato Castagne. Come spiega Tuttosport, piacciono Sabaly del Bordeaux e Laxalt del Milan, ma al momento le operazioni non sono semplici. Ecco allora che la Dea pensa ad uno svincolato di lusso sulla falsariga di Skrel.

Anche in mediana manca un giocatore che vada ad arricchire il reparto: Gasperini vorrebbe agire sul mercato ma è possibili che si punti ancora su uno in rosa tra Pessina e Valzania. Un nome ancora possibile è Andrea Bertolacci, svincolato.