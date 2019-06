Atalanta, ecco il tuo tesoretto per affrontare la stagione della Champions: tre cessioni per finanziare il mercato in entrata

Una rosa di qualità, quella che ha trascinato quest’anno in Champions League l’Atalanta per la prima volta nella sua storia. Di qualità ed anche abbondante. Tant’è vero che sono numerosi i giocatori pronti a rientrare da un prestito in casa orobica.

Elementi che, nella maggior parte dei casi, non torneranno utili alla prima squadra di Gasperini. E che dunque potranno essere ceduti definitivamente per alimentare il mercato in ingresso del club bergamasco. Da Sportiello a D’Alessandro, passando per Cornelius: sono tanti i milioni di euro che potrebbero piovere nelle casse dell’Atalanta.