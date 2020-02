Atalanta, Toloi: «Fiorentina dominata, con la Roma scontro diretto»

Rafael Toloi gonfia il petto dopo la vittoria dell’Atalanta in casa della Fiorentina: il brasiliano lancia la sfida alla Roma

Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Bergamo TV in occasione del programma Tutto Atalanta. ecco le dichiarazioni del giocatore orobico.

SULLA FIORENTINA – «Era ora di vincere lì, abbiamo dominato tutti i 90′. Siamo riusciti a vincere una partita importante. Abbiamo sempre avuto il possesso e creato occasioni, siamo rimasti concentrati e nel secondo tempo abbiamo ribaltato la partita».

SUL CAMPIONATO – «Non è facile giocare con squadre come Genoa e Spal: contro di noi danno tutto. Quando non fai risultato l’importante è reagire nella partita successiva. La Fiorentina lasciava più spazio, con altre squadre è diverso. La nostra squadra è sempre stata bene fisicamente, ci aiutiamo. Quando facciamo così è difficile per tutti».

SULLA ROMA – «Il campionato è lungo, dobbiamo pensare partita per partita. Adesso abbiamo tre punti, poi ci sarà uno scontro diretto con la Roma».