Atalanta Torino: il costante duello tra Zapata e Djidji

Djidji si è occupato della marcatura di Zapata in Atalanta Torino. Il colombiano è riuscito a prevalere, segnando una doppietta

Il Torino di Mazzarri applica intense marcature a uomo. Contro l’Atalanta di Gasperini, era Djidji che si occupava di Duvan Zapata, col difensore che doveva seguire i movimenti del colombiano anche parecchio lontano dalla propria area di rigore. Pur quindi giocando in teoria centrale nella difesa a 3, capitava che Djidji agisse in posizioni molto defilate, come per esempio nella slide sopra.

Nonostante 3 tackle e 2 intercetti, le volte in cui il difensore non è riuscito a prevalere sul colombiano, Zapata ha seminato il panico. Come per esempio nel secondo gol.