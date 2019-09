Atalanta Torino: il peso offensivo di De Silvestri

De Silvestri è molto importante nei meccanismi offensivi del Torino. Dà un grande contributo in avanti

Lorenzo De Silvestri si sta riscoprendo tatticamente al Torino. L’ex Sampdoria ha aumentato di parecchio l’incisività offensiva in zona gol, si adatta bene al modo con cui il Toro attacca.

Oltre a essere sempre presente in area sui cross per staccare sul secondo palo (la sua rete tipico, vedasi quella col Wolverhampton). Inoltre, è spesso sulla stessa linea degli attaccanti (un esempio nella slide sopra). E’ quindi un giocatore determinante per Mazzarri.