Atalanta Torino: il ruolo di Pasalic nel gol di Zapata

In occasione del primo gol di Zapata in Atalanta-Torino, il movimento di Pasalic ha ben eluso le marcature a uomo granata. Analisi tattica

Atalanta-Torino è stato un match tra 2 squadre che si caratterizzano per intense marcature a uomo a tutto campo. Il primo gol di Zapata viene da una situazione in cui i padroni di casa sono stati bravi a eluderle.

Si vede nella slide sopra: su una verticalizzazione di Gomez (seguito da Izzo) per un Ilicic defilatosi addirittura a sinistra (seguito da Bonifazi), i mediani dell’Atalanta (Pasalic e De Roon) sono bravi a inserirsi nel buco in mezzo creatosi. Né Rincon né Baselli riescono a seguire i loro inserimenti, col Toro scoperto in mezzo. Pasalic poi effettua l’assist per Zapata.