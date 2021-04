Atalanta, torna Hateboer. Gasperini: «Potrebbe già giocare»

Buone notizie in casa Atalanta: torna nella lista dei convocati anche Hans Hateboer. Ecco le parole di Gasperini

HATEBOER – «Sarà convocato domani, vedremo se sarà disponibile per giocare o meno. Ha bisogno di un po’ di rodaggio, non ha giocato delle partite. Ieri abbiamo fatto una partita d’allenamento. È stato un infortunio osseo, non ha avuto problemi di ricaduta. Potrebbe essere disponibile, non so se a gara in corso o meno».