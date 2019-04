Atalanta-Udinese highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Atalanta-Udinese highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sfidano la squadra di Igor Tudor in un delicato scontro per i rispettivi obiettivi stagionali. Orobici in zona europea con 56 punti e reduci dalla vittoria sulla Fiorentina in semifinale di Coppa Italia; friulani quartultimi (33) e provenienti dal pareggio interno col Sassuolo. Nella gara d’andata, successo nerazzurro al ‘Friuli’ per 3 a 1. Adesso è di nuovo Atalanta contro Udinese: nerazzurri per balzare al quarto posto solitario, bianconeri per aumentare la distanza sull’Empoli (terzultimo a -4) e ‘vedere’ la salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.