Atalanta-Udinese: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atalanta-Udinese, 34ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Atalanta di mister Gasperini è pronta ad ospitare l’Udinese di Igor Tudor in occasione dell’incontro valido per la 34esima giornata di campionato di Serie A, in programma lunedì 29 aprile 2019 alle ore 19.

Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, l’Atalanta continua la propria corsa verso il quarto posto, che significherebbe quindi qualificazione in Champions League. Dal suo canto, l’Udinese di Igor Tudor, è alla ricerca di punti per potersi allontanare dalla zona retrocessione.

Atalanta-Udinese: diretta live e sintesi

Atalanta-Udinese: formazioni ufficiali

Atalanta-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, De Maio, Samir; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Tudor.

Atalanta-Udinese: i precedenti del match

Sono 69 i precedenti tra Atalanta e Udinese, con 27 vittorie per l’Udinese e 19 dell’Atalanta. Per ben 23 il match è finito in pareggio. Per quanto riguarda i gol, invece, 81 gol sono dei bianconeri e 77 dei bergamaschi.

Atalanta-Udinese: l’arbitro del match

Sarà il signor Piero Giacomelli di Trieste a dirigere il match tra Atalanta-Udinese in programma lunedì 29 aprile alle ore 19. Assistenti Longo e Tasso, mentre IV uomo Nasca. Addetti al Var Pasqua e Lo Cicero.

Atalanta-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 19 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.