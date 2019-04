Atalanta, arriva l’ufficialità: al Mapei Stadium le ultime due partite interne

E’ ufficiale: l’Atalanta giocherà al Mapei Stadium le ultime due partite interne di Serie A. Lavori di ristrutturazione a Bergamo

L’Atalanta non giocherè le ultime due sfide interne all’Atleti Azzurri d’Italia. L’ultimo saluto per i tifosi sarà il match casalingo contro l’Udinese, in data 29 aprile. I nerazzurri giocheranno le ultime partite al Mapei Stadium.

Le partite in questione saranno solamente due: Genoa e Sassuolo. Sarà quindi una sorta di derby quello tra Atalanta e neroverdi. Il match di Coppa Italia contro la Fiorentina verrà giocato a Bergamo.