Atalanta, Zapata non fa la differenza e soffre Luiz Felipe

Zapata è stato uno dei giocatori dell’Atalanta che più ha deluso. Grande partita di Luiz Felipe nella sua zona.

Duvan Zapata, capocannoniere dell’Atalanta (e vice della Serie A) ha offerto una prestazione assai negativa in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Tant’è che Gasperini, molto deluso dalla sua gara, lo ha sostituito con Barrow, preferendo il gambiano per il forcing finale.

Oltre a non avere inciso su attacco consolidato, le marcature preventive hanno ben contenuto il colombiano, che in campo aperto non ha fatto bene come suo solito. Zapata ama agire sul centro-sinistra, e proprio in quella zona Luiz Felipe gli ha preso le misure con una grande prestazione, vincendo ben 6 duelli su 9.