Atalanta, Zapata: quando il gol arriva soprattutto in trasferta

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha un particolare record tra i giocatori di Serie A. Scopriamo di che si tratta

Se l’Atalanta è andata in Champions, molti meriti sono dei 23 gol segnati da Duvan Zapata. L’attaccante colombiano ha un particolare record: 15 reti sono avvenute in trasferta, mentre “solo” 8 all’Atleti Azzurri D’Italia.

Probabilmente, Zapata si esalta quando ha qualche spazio in più per aggredire la profondità. Si tratta di un giocatore che quando parte in velocità è incontenibile fisicamente.