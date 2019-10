Atalanta, Zapata sull’infortunio: «Spero non sia nulla di grave»

Duvan Zapata racconta la dinamica dell’infortunio patito con la Colombia: le parole dell’attaccante dell’Atalanta

Duvan Zapata, intervistato da Dinas Sport, ha spiegato come ha riportato l’infortunio durante l’amichevole tra Colombia e Cile. Nonostante i medici temani un lungo stop, la punta dell’Atalanta non è parsa troppo preoccupata.

«Non mi ero mai infortunato calciando in porta. Ai tempi della Sampdoria avevo avuto un problema simile ma all’altra gamba. Fortunatamente lo staff medico mi ha fermato in tempo: ora sto bene ma non posso forzare il muscolo correndo, camminando non ho sentito dolore. Spero non sia nulla di grave».