Brutto esordio di Griezmann col Barcellona contro l’Athletic. La prestazione del San Mamés è stata assai negativa

Oltre alla sconfitta nel finale, l’esordio di Griezmann con la maglia del Barcellona è stato piuttosto negativo. Il francese ha iniziato come attaccante sinistro nel 433, ma questa posizione non lo ha fatto mai entrare nel vivo del gioco: copriva l’ampiezza, lontano dalla porta e non veniva mai servito in situazioni pericolose.

La situazione non è però migliorata quando è andato al centro dell’attacco, dopo l’infortunio di Suarez. L’ex Atletico ha sofferto la sterilità offensiva dei suoi, è stato isolato e poco coinvolto nella manovra.