Atletico Madrid, Cerezo: «Griezmann resta al mille per mille!»

Nonostante le voci sul trasferimento, il presidente dell’Atletico Madrid Cerezo blinda Antoine Griezmann. Barcellona e Juve avvisate

Antoine Griezmann pronto a dire addio all’Atletico Madrid? Nemmeno per sogno! Il presidente Enrique Cerezo ci ha tenuto a sottolineare che la permanenza del francese non è minimamente in discussione. Il numero uno dei Colchoneros ci ha messo la faccia, dichiarando sicuro:«Non ci sono opzioni perché Griezmann lasci il club. Resterà sicuramente all’Atletico, al mille per mille».

Il giocatore quindi si allontana da Barcellona e Juventus. Le due favorite per la vittoria finale in Champions League corteggiano da tempo l’asso transalpino, ma dovranno rinunciare all’assalto. O almeno per ora.