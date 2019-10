Atletico Madrid, Simeone: «Tifosi splendidi, ora tocca a noi» – VIDEO

Atletico Madrid, Simeone presenta la gara di Champions League contro il Bayer Leverkusen: l’elogio ai tifosi – VIDEO

Diego Pablo Simeone è convinto di dover fare una grande gara con il suo Atletico Madrid per avere la meglio in Champions League sul Bayer Leverkusen. Il tecnico argentino ha elogiato i tifosi in conferenza stampa, alla vigilia della gara:

«Lo dico sempre, non si può contestare nulla ai tifosi dell’Atletico. Domani abbiamo una gara fondamentale. Dobbiamo cercare di portarla dalla nostra parte».