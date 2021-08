Atletico Madrid, accordo con l’Hertha per Cunha: le cifre

Atletico Madrid, accordo con l’Hertha per Cunha: ecco quanto potrebbe costare agli spagnoli il nuovo acquisto

Principio di accordo tra Atletico Madrid e Hertha Berlino per il trasferimento nella capitale spagnola di Matheus Cunha. Questo è quanto riportato da Sky Sports in Germania, che spiega come sia quasi tutto fatto per la buona riuscita dell’operazione.

I tedeschi hanno infatti accettato l’ultima proposta dei Colchoneros da 30 milioni di euro più bonus. L’Everton aveva provato negli ultimi giorni a inserirsi nella trattativa, ma il giocatore ha voluto fortemente l’Atletico di Simeone.