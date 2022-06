Witsel all’Atletico Madrid: il centrocampista belga ha l’accordo con i Colchoneros per la firma del contratto. I dettagli

Axel Witsel ripartirà dall’Atletico Madrid dopo l’addio al Borussia Dortmund a parametro zero.

Come riportato da Sky Sport, è in chiusura la trattativa con il club spagnolo. Il centrocampista belga firmerà un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione.