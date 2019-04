Atletico Madrid, Filipe Luis esalta Godin: «Leader vero. Sarà una perdita importante»

Il difensore dell’Atletico Filipe Luis parla dell’imminente addio di Godin e Lucas Hernandez: due perdite importanti per la squadra

Già tutto fatto per due addii in casa Atletico Madrid. Lucas Hernandez e soprattutto il capitano Diego Godin saluteranno a fine stagione i Colchoneros. Il primo direzione Bayern Monaco per la cifra da record di 80 milioni, il secondo a parametro zero si accaserà all’Inter.

In merito a queste due trattative ha parlato Filipe Luis, che ha avuto parole di elogio per entrambi ed un avvertimento per chi arriverà: «Perdere questi giocatori, come Lucas o Godin, è qualcosa che colpisce lo spogliatoio perché danno un grosso contributo. Godin, ad esempio, è un leader in ogni allenamento, dove fa sì che ogni giocatore dia il massimo. Un leader deve giocare bene, ma ugualmente deve fare con lo spogliatoio. Chi arriverà dovrà capirlo. Chiaro che dipenderà dalla sua decisione, ma è tutto in mano al club».