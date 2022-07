Atletico Madrid, il sogno si chiama Cristiano Ronaldo: Simeone ha dato il suo benestare

L’Atletico Madrid starebbe pensando al supercolpo Cristiano Ronaldo per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora in Spagna e ancora a Madrid, ma questa volta sponda Atletico. Secondo quanto riportato da AS, infatti, i Colchoneros starebbero seriamente pensando al cinque volte Pallone d’oro per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Anche Diego Simeone avrebbe dato il suo benestare all’operazione, dicendosi favorevole all’arrivo di Ronaldo in squadra.