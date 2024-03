Atletico Madrid, gaffe di Collovati: entra Riquelme e lo scambia con il presidente del Boca

Gaffe di Fulvio Collovati durante la radiocronaca di Atletico Madrid Inter su Radio1. Al momento dell’ingresso in campo di Rodrigo Riquelme ha detto: «Entra Riquelme, lo conosciamo perfettamente, è un centrocampista centrale molto tecnico e anche un po’ lento». Una descrizione calzante con Riquelme, ma non Rodrigo – la cui velocità è un punto dei suoi punti di forza -, ma Juan Roman.

