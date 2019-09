Atletico Madrid Juve: Higuain e la crescita dell’attacco nella ripresa

I 3 attaccanti della Juve sono molto cresciuti nel secondo tempo del Wanda, Higuain soprattutto. Si sono esaltati sul lungo

La performance dell’attacco bianconero è parecchio salita di livello nella ripresa. Se nella prima frazione le 3 punte della Juve hanno sofferto l’intensità dell’Atletico e sofferto sullo stretto, nel secondo tempo la situazione è cambiata parecchio.

Si è attaccato di più in ripartenza, con le 3 punte che si sono esaltate nell’attacco in spazi larghi. Higuain soprattutto, che nella prima frazione non aveva aiutato la Juve né spalle alla porta nella risalita (nella slide sopra perde palla) né negli ultimi metri. Nella ripresa ha invece fatto una grande partita.