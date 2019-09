Atletico Madrid Juve: i compiti di Matuidi

Matuidi per il momento è fondamentale nella prima Juve di Sarri. Gli vengono chiesti compiti importanti in fase offensiva

In attesa che Rabiot e Ramsey giochino in pianta stabile, per il momento Matuidi è imprescindibile nella prima Juve di Sarri. Il francese, oltre alle grandi qualità nel pressing, sta dimostrando qualità offensive negli inserimenti che in pochi si aspettavano (basti pensare al match col Napoli).

Oltre al gol con ottimo riempimento dell’area, pure contro l’Atletico si volevano sfruttare chiavi tattiche precise. Ronaldo largo a sinistra doveva attirare Trippier fuori posizione, con inserimento del francese alle sue spalle. Un esempio nella slide sopra. L’Atletico si è però difeso molto bene, non è stato facile trovare spazi.