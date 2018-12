Atletico Madrid-Juve: precedenti e statistiche. I bianconeri sfideranno i Colchoneros negli ottavi di finale

E’ l’Atletico Madrid l’avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, primi nel proprio girone, affronteranno, tra febbraio e marzo, i Colchoneros. Il Wanda Metropolitano ospiterà la finale di Champions League 2018/2019 e i bianconeri scenderanno in campo, proprio nell’impianto degli spagnoli, a febbraio, nella gara d’andata, per Atletico Madrid-Juve.

Ci sono solo due precedenti in Europa tra i bianconeri e la formazione allenata da Diego Pablo Simeone (sfida giocata nei gironi): sconfitta per 1-0 per la squadra di Allegri, con il gol di Arda Turan al minuto 74, e 0-0 al ritorno. Dunque, è facile fare i conti, nei due precedenti, la Juve di Allegri non ha mai battuto l’Atletico Madrid di Simeone. La Juve però ha affrontato l’Atletico Madrid, tra il ’63 e il ’65 in ben 5 occasioni, tutte nella Coppa delle Fiere: i bianconeri hanno vinto 4 volte e hanno perso una sola volta, il 19 maggio del 1965. Dunque, in totale, i precedenti tra le due formazioni sono 7: 4 vittorie per la Juve, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Atletico Madrid-Juventus, gli scontri diretti