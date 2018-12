Sarà Atletico Madrid-Juventus agli ottavi di finale di Champions League. Ecco le date delle due sfide

Sorteggio non particolarmente fortunato per la Juventus di Massimiliano Allegri che affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League, stagione 2018/2019. Il club bianconero ha pescato una delle peggiori avversarie possibili, insieme al Liverpool. Ora due mesi di stop per la Champions League, si ritorna in campo solo a febbraio, per il rush finale. La formazione allenata da Max Allegri, come detto, ha pescato l’Atletico Madrid di Simeone e Griezmann, che ha chiuso al secondo posto, ‘cedendo’ il primo posto al Borussia Dortmund.

La Uefa ha reso note le date degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus, avendo chiuso il girone al primo posto ha il vantaggio di giocare la prima delle due sfide in trasferta. Primo assaggio di Wanda Metropolitano per la formazione bianconera (è lo stadio scelto per la finale di Champions League 2018/2019). La Juventus scenderà in campo il 20 febbraio al Wanda Metropolitano e sfiderà i padroni di casa dell’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale. Per la sfida di ritorno bisognerà attendere due settimane: la gara tra Juventus e Atletico Madrid verrà disputata il 12 marzo, all’Allianz Stadium.