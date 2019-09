Atletico Madrid-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atletico Madrid-Juventus streaming e probabili formazioni: i bianconeri sfidano in trasferta i Colchoneros nella 1ª giornata della Fase a gironi

Esordio difficile per la Juventus di Maurizio Sarri nel Gruppo D di Champions League 2019/2020, con la prima partita che vedrà la Vecchia Signora protagonista in trasferta contro l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Atletico Madrid-Juventus: la partita si giocherà mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico del Wanda Metropolitano di Madrid. I bianconeri, reduci dal pareggio senza gol in campionato contro la Fiorentina, dovrebbero schierarsi con il 4-3-3.

In attacco, assente Douglas Costa per infortunio, nel tridente con Higuain e Cristiano Ronaldo giocherà Bernardeschi: ancora panchina per Dybala. Dubbi invece a centrocampo, dove Pjanic potrebbe non recuperare: se non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe l’uruguayano Bentancur, mentre Khedira e Matuidi sarebbero le due mezzali. Tutto invariato in difesa, con Danilo e Alex Sandro terzini e Bonucci e De Ligt coppia centrale davanti a Szczesny.

Simeone dal canto suo nel classico 4-4-2 dei Colchoneros dovrebbe proporre la coppia d’attacco composta da Diego Costa e dal gioiello João Felix. A centrocampo Koke e Lemar a presiedere le due fasce, con Saúl e Thomas interni. Fra i pali ci sarà Oblak, mentre in difesa Trippier e Renan Lodi giocheranno da terzini, mentre Savic e Gimenez dovrebbero formare la coppia centrale.

La sfida di Champions League Atletico Madrid-Juventus sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Atletico Madrid-Juventus

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 18 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Wanda Metropolitano (Madrid)

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)



Le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saúl, Thomas, Lemar; Diego Costa, João Felix. All. Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

