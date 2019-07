Atletico Madrid, Morata: «Mai pensato di tornare al Chelsea»

La riconoscenza di Morata nei confronti dell’Atletico Madrid dopo l’accordo. L’attaccante ed Juve ha parlato dell’operazione col Chelsea

Alvaro Morata è stato riscattato dall’Atletico Madrid.

Ecco le parole di Morata all’agenzia EFE: «La verità è che non ho mai voluto pensare anche alla possibilità di tornare al Chelsea. Non era un’operazione facile e soprattutto con il Chelsea, con il quale non è facile trattare, quindi apprezzo tutto quello che ha fatto il club. L’Atletico è la migliore opzione che mi potesse capitare».