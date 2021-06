L’Atletico pensa a un altro super colpo dopo De Paul: Bernardo Silva del City

Dopo aver praticamente chiuso l’affare De Paul, l’Atletico Madrid starebbe guardando con interesse anche a Bernardo Silva del Manchester City

L’Atletico Madrid ha ormai chiuso il colpo Rodrigo De Paul, mettendo a segno il primo grande acquisto della finestra di calciomercato estiva. Gli spagnolo, però, non vorrebbero fermarsi e, come riportato da The Athletic, avrebbero messo nel mirino anche Bernardo Silva del Manchester City.

Lo stesso calciatore portoghese vorrebbe lasciare i Citizens dopo una stagione vissuta da comprimario alla corte di Pep Guardiola.