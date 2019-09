Atletico Madrid: quanto è pericolosa la squadra di Simeone

L’Atletico Madrid di Simeone possiede numeri offensivi particolari. Tira poco in porta, ma quando lo fa è pericolosissimo

L’Atletico Madrid di Simeone ha iniziato la stagione con 3 vittorie, segnando 5 gol e subendone 2. I numeri ci forniscono una chiave di lettura interessante su come i colchoneros attaccano.

L’Atletico è infatti addirittura l’ultima squadra della Liga per tiri a partita: appena 6. Eppure, se si calcola la pericolosità delle conclusioni, per il momento i colchoneros hanno realizzato 5.65 gol attesi (Expected Goals). Insomma, una squadra che non tira molto in assoluto, ma che quando lo fa ha un’indice di pericolosità altissimo. Crea poche occasioni, ma occasioni molto pericolose.