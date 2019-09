Atletico Madrid Real Madrid: Trippier è la maggiore fonte di imprevedibilità

Non è bastato un ottimo Trippier per far vincere il derby all’Altetico Madrid. L’inglese dà tanta imprevedibilità a Simeone

Il derby di Madrid si è concluso con uno scialbo 0-0. L’Atletico è arrivato in realtà con discreta agevolezza in zona di rifinitura, soprattutto grazie a un Thomas sontuoso si è trovato tante volte l’uomo tra le linee. Eppure, molti errori tecnici nella trequarti del Madrid hanno ridotto la pericolosità dei padroni di casa.

L’Atletico Madrid si è reso più imprevedibile sulle fasce, soprattutto grazie alla costante spinta di Trippier (8 cross per lui). La slide sopra esprime una situazione tipica: preciso cambio campo del solito Thomas per Trippier che aggredisce la profondità sul lato debole. Real Madrid scoperto e Nacho in difficoltà.