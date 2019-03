Può sfumare il colpo di mercato estivo della Juve: Rothen non ha dubbi, Griezmann andrà al Barcellona

L’Atletico Madrid ha fatto letteralmente di tutto per convincere Antoine Griezmann a restare. Il club è riuscito a convincerlo a rimanere, ma in estate sarà dura resistere agli assalti dei top club europei, che farebbero di tutto per il giocatore. La Juventus era pronta a fare un’offerta per il francese, ma una squadra è tornata alla carica per acquistare le Petit Diable. E non una qualsiasi.

Il Barcellona ha nuovamente messo nel mirino l’attaccante. Anzi, per alcuni il trasferimento è ormai cosa certa. Lo sostiene, ad esempio, il commentatore sportivo Jerome Rothen:«Lo posso dire da fonte certa, Antoine Griezmann andrà al Barcellona la prossima stagione». I bianconeri dovranno quindi alzare la posta in gioco se vogliono davvero il transalpino. La concorrenza è agguerrita, ma un’eventuale vittoria della Champions League innalzerebbe l’appeal del club. Per ora i catalani restano in vantaggio.