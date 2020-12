Atletico Madrid, Savic: «Nessuno può obbligarci a vincere qualcosa»

Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato della stagione in corso con i Colchoneros tra i favoriti per la vittoria della Liga. Le sue parole

LIGA – «Non sarebbe un fallimento non vincere il campionato, questo è certo. Ci sono altre ottime squadre. Nessuno può obbligarci a vincere qualcosa. Ogni anno proviamo a vincere, abbiamo messo in bacheca l’Europa League, la Supercoppa e siamo stati vicini a trionfare in Champions League. Lotteremo su tutti i fronti, sappiamo che la squadra ha molto potenziale, ma è ancora troppo presto per dire come finirà la stagione».

SIMEONE – «Lui è speciale. Non ho mai visto un allenatore che è da così tanto tempo in un club avere lo stesso entusiasmo, o forse anche di più, del primo giorno. Ha un’energia incredibile e la trasmette ai giocatori. E’ chiaro. Vive ogni partita come se la stesse giocando, mostra una passione impressionante e mi auguro che continuerà a trasmettercela».