Atletico Madrid, torna Vrsaljko: ecco la decisione di Simeone

Atletico Madrid, torna Vrsaljko dopo un anno di prestito all’Inter: ecco la decisione di Simeone sul terzino croato

Sime Vrsaljko non ha di certo impressionato nella sua stagione all’Inter: il terzino croato ha anche subito un infortunio grave al legamento del ginocchio sinistro. I nerazzurri non lo hanno riscattato.

Vrsaljko torna quindi all’Atletico Madrid: Simeone vorrebbe valutarlo, magari per trattenerlo. Secondo quanto riportato da Marca, il giocatore non sarà arruolabile prima di ottobre: decisione in divenire per il terzino croato.