Atletico Madrid, Trippier: «Ho subito troppe cose al Tottenham»

Atletico Madrid, Trippier, nuovo acquisto, parla della sua ex squadra, il Tottenham: ecco le rivelazioni del terzino inglese

Kieran Trippier ha concesso un’intervista a Sky Sports, sulla sua esperienza al Tottenham. L’ex terzino degli Spurs, è passato durante questa sessione di mercato, all’Atletico Madrid.

Ecco le sue parole: «Penso che era arrivato il momento di cambiare e andare avanti. Non intendo necessariamente che dovevo andare avanti, ma sono successe molte cose al Tottenham, cose in cui non voglio davvero entrare, ma che io ho dovuto subire e superare».