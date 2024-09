Atletico-Real Madrid SOSPESA! Tifosi scalmanati sugli spalti: ecco COSA É SUCCESSO

Caos al Wanda Metropolitano: sospesa Atletico-Real Madrid: confusione sugli spalti, ecco cosa è successo

Caos al Wanda Metropolitana nel derby Atletico-Real Madrid: la partita è stata sospesa nel finale di gara, con il risultato di 1-0 a favore delle Merengues con un gol di Militao.

LA AFICIÓN DEL ATLÉTICO ES UNA VERGÜENZA, QUE BOCHORNO 🤢🤢🤢pic.twitter.com/vCnBOBgyw3 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 29, 2024

Al 70′ i tifosi colchoneros hanno cominciato a tirare degli oggetti in campo in direzione di Thibault Courtois. Il portiere ha richiamato all’attenzione l’arbitro che ha sospeso la gara e rimandato le squadre negli spogliatoi. La partita è ripresa in questi istanti, ma il direttore di gara, in caso di reiterazione dei tifosi, potrebbe sospendere definitivamente in quel caso per la squadra di Simeone il rischio potrebbe essere la sconfitta a tavolino.