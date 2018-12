Audio choc di un tifoso del Napoli: «Li abbiamo uccisi! Abbiamo picchiato 200 persone»

La trasmissione SuperSport21 ha mandato in onda l’audio di un tifoso del Napoli che smentirebbe la ricostruzione dell’agguato fatta dal questore di Milano

Spunta una nuova versione dei fatti riguardo gli scontri che hanno visto coinvolti ultrà di Inter e Napoli nei minuti antecedenti alla partita. Canale 21, durante la trasmissione SuperSport21 in onda ieri sera, ha mandato in onda un audio che sarebbe stato registrato da un ultrà del Napoli che avrebbe partecipato agli scontri. Sotto, il video e la trascrizione delle parole del “tifoso” azzurro. L’audio così riporterebbe: «Non sai cosa è successo! Sono scese 200 persone e le abbiamo picchiate. Ne abbiamo investiti 4/5 con l’auto e siamo scesi con le mazze di ferro. Hanno fermato a tutti e hanno sequestrato dalle nostre auto picconi, mazze di legno, manganelli e tirapugni… è un peccato perché ci sono tante persone ferite sia dei nostri che dei loro. A loro però è andata peggio perché ne abbiamo feriti gravemente 6/7. Ci sono 4 accoltellati, uno di napoli e tre di Milano. C’è confusione! La polizia ci ha fermato ed ha bloccato il traffico. Ora stanno controllando i feriti Interisti, 5/6 sono molto gravi, uno è morto».

L’ultrà partenopeo avrebbe poi aggiunto: «Noi stavamo attaccando di nuovo 3/4 interisti quando ci siamo accorti che tra di noi c’era un loro amico morto. Allora ci hanno chiesto una tregua. Hanno spostato il morto e ci hanno applaudito per il gesto. Dopodiché abbiamo ripreso lo scontro. Siamo tutti insieme, li abbiamo distrutti! Ci siamo fatti valere con onore. La Napoli ultras è scesa in campo. Eravamo in 100 e ne abbiamo picchiati 110, li abbiamo uccisi. Gli abbiamo lanciato contro bidoni della spazzatura e le bottiglie di vetro così gli abbiamo tagliato la testa. C’erano 6/7 di loro che avevano le facce tagliate. Li abbiamo uccisi!».