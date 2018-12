Ausilio spiega la trattativa Modric: «L’abbiamo sognato, ecco come è andata»

Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato in una lunga intervista concessa a Di Marzio della trattativa Luka Modric

Lunghissima intervista di Gianluca Di Marzio ai direttori sportivi delle maggiori squadre italiane, tra cui Piero Ausilio, ds dell’Inter. Il dirigente nerazzurro ha spiegato, nel dettaglio, la trattativa che ha visto protagonista l’Inter in estate, quando ha provato in tutti i modi a strappare il futuro Pallone d’Oro Luka Modric al Real Madrid. Ecco le sue parole: «Non ci credevo fino in fondo, ma allo stesso tempo non vedo perché non sognare? Mi limitai a dire noi siamo qua, se è vero che quello che dite è realizzabile, parlatene col Real Madrid e ci fate sapere. Noi non ci sentivamo neanche di iniziare una trattativa perché sapevamo le nostre possibilità. Può tornare buona nel futuro? Ripeto: parliamo di un calciatore talmente importante e di qualità. Oggi nel calcio non puoi dire mai mai a niente»