Scene impressionati che arrivano dall’Australia, dall’Aami Park di Melbourne, per la precisione. In 20 mila si sono dati appuntamento per supportare i Socceroos contro l’Argentina alle 6 del mattino. Un segno di vicinanza dei tifosi, che credono nel miracolo.