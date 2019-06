Avellino: il club è in vendita. La decisione del patron De Cesare

Doccia fredda per l’Avellino: De Cesare mette in vendita il club biancoverde. Gli scenari per il futuro dei campani

L’Avellino è in vendita. Come riporta Gianlucadimarzio.com, il patron De Cesare ha comunicato la sua decisione al sindaco della città e agli organi competenti.

Doccia fredda per la compagine irpina, neopromossa in Serie C e vincitrice dello scudetto di categoria. I Lupi sono in cerca di un nuovo proprietario: non è da escludere nemmeno la possibilità di nuovi soci ad affiancare De Cesare.