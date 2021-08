Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, parla della squadra di Spalletti e della situazione Osimhen: le sue parole

Salvatore Bagni, a La Gazzetta dello Sport, parla del Napoli di Spalletti.

NAPOLI – «Sarà protagonista, ne sono convinto. Magari se prendesse un paio di rinforzi nei ruoli più deboli, potrebbe anche competere per lo scudetto. L’organico è già forte così com’è, se non dovessero arrivare nuovi giocatori sarà importante non perdere quelli che ci sono. Credo che sarà la stagione di Osimhen, è veloce e imprevedibile, un tormento per le difese avversarie».

INSIGNE – «Certo se andasse via sarebbe una perdita notevole per la squadra, un po’ meno per il club, forse, considerato che da giorni leggo che la proprietà è pronta a cederlo dinanzi ad un’offerta vantaggiosa. Se così fosse, mi dispiacerebbe parecchio, Lorenzo è l’anima di questo Napoli».