Tiemouè Bakayoko, centrocampista del Milan, dovrebbe partire dalla panchina nella sfida contro il Bologna di lunedì

Rientrato il caso Tiemouè Bakayoko? Il centrocampista del Milan ha fatto letteralmente ‘impazzire’ Rino Gattuso che ha mandato i suoi in ritiro per 5 giorni, fino a lunedì, fino alla sfida contro il Bologna. Le conseguenze hanno portato ad una multa da circa 90 mila euro per il giocatore (sarebbe rimasto a secco con la macchina in tangenziale, come spiegato dal suo entourage, e per questo sarebbe arrivato con un’ora di ritardo all’allenamento) ma non dovrebbero finire qui perché il giocatore potrebbe partire dalla panchina contro Mihajlovic e i suoi.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, Baka ha chiesto scusa alla squadra e all’allenatore e il caso sembra essere rientrato, la situazione sembra essere tornata tranquilla (scuse accettate dal tecnico e dal giocatore). Per la sfida di lunedì tuttavia il tecnico calabrese starebbe pensando ad una rivoluzione tattica che porterà all’archiviazione forse definitiva del 4-3-3 al 4-3-1-2 ma il giocatore di proprietà del Chelsea non dovrebbe partire dall’inizio. Non è infatti da escludere la presenza di Bakayoko dall’inizio. In mezzo al campo dovrebbe rivedersi Biglia, con Kessié e Calhanoglu ai suoi lati e con Paquetà alle spalle di Cutrone e Piatek.