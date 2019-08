Balotelli Brescia, è fatta: l’annuncio slitta per… scaramanzia 

Balotelli sarà un nuovo giocatore del Brescia: l’annuncio, atteso per oggi, è però slittato per scaramanzia

Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è questione di ore per l’annuncio di Mario Balotelli al Brescia. Le due parti hanno già raggiunto l’accordo, ma il comunicato ufficiale è slittato a domani per questioni di scaramanzia.

Il 17, per Cellino, non sarebbe infatti stato un giorno perfetto per annunciare il nuovo acquisto. Balotelli firmerà un contratto di 3 anni dove guadagnerà 3 milioni lordi il primo anno, più altri 3 in caso di salvezza. A quel punto scatterebbe poi un altro biennale, da 6 milioni lordi stagionali, ovvero circa 4.5 milioni netti a stagione.