Balotelli Brescia, è ormai fatta: tutte le cifre dell’affare

Balotelli Brescia, è ormai fatta: le cifre dell’affare che porterà il centravanti nella squadra della sua città. I dettagli

Mario Balotelli è ad un passo da vestire la maglia del Brescia. Grande colpo in entrata per Massimo Cellino che mette la ciliegina sulla torta per il mercato delle Rondinelle.

Balotelli ha rifiutato il Flamengo per tornare a casa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Super Mario percepirà un ingaggio di un milione di euro, che diventeranno tre con il raggiungimento di alcuni bonus. Contratto triennale per Balotelli.