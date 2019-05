Ancora Balotelli sulla questione “CR7 o Messi?”. L’attaccante del Marsiglia è sicuro della sua scelta e la rilancia

Dopo essere stato bersagliato sui social per l’ennesimo eccesso di protagonismo di Mario Balotelli sui social: l’attaccante del Marsiglia corregge, in parte, il tiro. Ieri, aveva dichiaratamente espresso la sua preferenza sull’annosa questione “Ronaldo o Messi?” preferendo di fatto l’asso argentino.

In un’intervista, super Mario si è così spiegato: «Se parliamo statisticamente si equivalgono, ma io che ho giocato contro tutti e due, posso dire che secondo me Messi è improponibile, imbarazzante, non lo prendi mai – ha spiegato super Mario -. Come qualità, Messi è superiore a tutti. Io sono convinto che se chiedi a un difensore chiedi se vuol giocare contro Messi o Ronaldo, secondo me non avrebbe dubbi. Messi e Ronaldo sono due fenomeni, vero, ma non sono uguali»